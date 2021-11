Christchurchi tapja kaalub oma eluaegse vangistuse vaidlustamist

Talle määrati eluaegne vangistus ilma vabanemise võimaluseta. Tegemist on esimese korraga, kui eluaegne vangistus ilma vabanemise võimaluseta on Uus-Meremaal kellelegi määratud.

Tarrant enda kaitseks toona midagi ei esitanud, kuid tema advokaat Tony Ellis ütles, et Austraalia kodanikust Tarrant on seadnud kahtluse alla oma otsuse tunnistada end süüdi.

Tarrant (31) olevat öelnud advokaadile, et tema ülestunnistus oli antud surve all, kuna teda koheldi ebainimlikult ja alandavalt kinnipidamise ajal.

«Ta otsustas, et kõige lihtsam viis sellest pääseda, on ennast süüdi tunnistada,» ütles Ellis Radio New Zealandile.