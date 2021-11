Talv võib jätta toidupuudusesse koguni 95 protsenti afgaanidest

Mitmel pool Afganistanis on olukord juba praegu äärmiselt keeruline. Pealinnast Kabulist läänes asuvas Maidan Wardakis tunglesid sajad mehed, et saada Maailma Toiduprogrammi (WFP) abina jagatavat jahu. Olukorda valvasid Talibani sõdurid, kuid inimesed, kes toiduabile ei kvalifitseerunud väljendasid siiski oma pahameelt ja ärevust.

«Olukord on nii halb kui üldse võimalik ette kujutada,» lausus BBC-le eile Kabuli külastanud WFP tegevdirektor David Beasley. «Fakt on, et näeme nüüd lahti rullumas rängimat humanitaarkriisi maailmas. 95 protsendil inimestel pole piisavalt süüa ning nüüd marsib 23 miljonit inimest meie silme all nälja suunas. Järgmised kuus kuud saavad olema katastroofilised. Sellest saab põrgu maal.»