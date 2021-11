Valgevene-Poola piirile jõudis üle-eelmise nädala alguses Aljaksandr Lukašenka režiimi hübriidsõja raames ja relvastatud eriväelaste eskordi saatel paar tuhat migranti, kes on jäid sinna laagrisse. Kuigi laager on nüüd likvideeritud, on olukord piiril jätkuvalt pingeline.