Poola kaitseminister Mariusz Błaszczak teatas täna, et piiri ollakse valmis kaitsma. «Piiril on teenistuses üle 12 000 sõduri, valmisolekusse on pandud territoriaalkaitseväed,» teatas Błaszczak Twitteris. Poola siseministri Mariusz Kamiński sõnul ollakse kõigeks valmis.