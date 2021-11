Hiina harjutab kõrbesse ehitatud USA sõjalaevade mulaažide peal sõda

Ameerika Ühendriikide mereväeinstituut teatas oma veebilehel, et USA sõjalaevade mulaažid on osa Rahvavabastusarmee uutest sihtmärkide sortimendist. Satelliidipiltidelt pole näha, kuivõrd detailsed laevade mudelid on, kuid mereväeinstituudi väitel on hävitajal näha vähemasti korstnad ja relvasüsteemid, vahendas AP.