Märt Volmer: Poola piiril toimuv on selge rünnak

Volmer nentis, et välisministeeriumi võimalus on tagada see, et rünnak oleks rahvusvaheliselt selgelt teadvustatud, selgitades, et seda ei tohiks segamini ajada humanitaar- või migratsiooniolukorraga: «See on selge rünnak, inimeste ärakasutamine, see on mõttetu üritus. Inimesed jäävad piirile kinni, neid kasutatakse ära Valgevene režiimi poolt ja kokkuvõttes on see selline asi, mis parem oleks lõpetada».