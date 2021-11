Intervjuu ⟩ India mõttekodalane: afgaani rahvas vajab kiiret sekkumist

Tellijale

Mida tähendas lõppmäng Afganistanis Indiale?

Seda saab vaadata kahtmoodi. Esiteks, kuidas juhtunu mõjutab India subkontinenti ja inimesi, kes seal elavad? Mulle tundub, et Afganistanis on tulekul humanitaarkatastroof. Selle ülemineku humanitaarhind pole veel teada. Me näeme katsumusi pagulaste ja migratsiooniga, kuid hakkame ka kuulma lugusid toidupuudusest, esmatarbekaupade puudusest, hädaabitarvikute puudusest tervishoiusüsteemis.

Mistap arvan, et humanitaarhind on üsna märkimisväärne, kui kohe ei tegutseta. India on alati olnud humanitaartegutseja. Me oleme Afganistanis olnud alati rohkem huvitatud humanitaartegevustest. Veeprojektidest, kiirteede, elektriliinide, Afganistani parlamendi ehitusest.