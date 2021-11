Kui Virginia osariik on üldiselt jagatud vabariiklasi toetavate punaste maapiirkondade ja demokraate toetavate siniste (ääre)linnade vahel, siis New Jersey on olnud nii sinine, kui olla saab. Vähemalt tundus nii eelmise teisipäeva õhtuni, mil sai selgeks, et tasavägises võitluses New Jersey kuberneri kohale hakkab peale jääma vabariiklaste kandidaat Jack Ciattarelli.