USAs esitati Kaseya lunavararünnakuga seoses süüdistus ukrainlasele

Interpol ütles, et operatsioon Quicksand ehk GoldDust korraldati 17 riigis.

USA justiitsministeerium ütles, et Vasinskit süüdistatakse pettuses ja rahapesus. Samuti teatati, et konfiskeeriti 6,1 miljoni dollari ulatuses lunarahamakseid Vene kodanikule Jevgeni Poljaninile.

USA justiitsminister Merrick Garland ütles, et Ühendriigid taotlevad Poolalt Vasinski väljaandmist.

«Küberkuritegevus on tõsine oht meie riigile, meie isiklikule turvalisusele, meie majanduse tervisele ja meie riiklikule julgeolekule,» ütles Garland ajakirjanikele.

«Meie sõnum täna on selge. USA, koos oma liitlastega, teeb kõik meie võimuses, et tuvastada lunavararünnakute korraldajad, tuua nad kohtu ette ja leida rahad, mida nad on oma ohvritelt varastanud,» lisas ta.