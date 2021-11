Singapur ei maksa enam kinni vaktsineerimisest keeldunute koroonaravi

Terviseministeerium märkis, et valdav osa intensiivravi vajavatest koroonahaigetest on vaktsineerimata. Samuti enamik uutest nakatumistest on seotud vaktsineerimata inimestega.

Tervishoiuministeeriumi teatel maksis riik esialgu kõikide koroohaigete haiglaravikulud seetõttu, et COVID-19 oli uus haigus, mis tõi kaasa ebakindlust ja muret. Ministeerium rõhutas esmaspäevases teates, et vaktsineeritud inimesed võivad olla kindlad, et koroonaga seotud haiglaravikulud kaetakse senikaua, kuni pandeemiaolukord on normaliseerunud.