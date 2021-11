Uus-Meremaal avaldasid koroonapiirangute vastu meelt tuhanded inimesed

Läbi keskklinna liikus umbes 3000 valdavalt maskideta inimest. Osa protestijaid kandsid «Trump 2020» lippe, teistel olid käes plakatid maooride ja teiste piirangutest mõjutatud inimeste kaitseks, nende seas õpetajate, kes on vaktsineerimisest keeldumisel silmitsi vallandamisega.

Ardern märkis, et enamus uusmeremaalasi toetab tema valitsuse koroonapoliitikat. Ta tõi välja, et esimese vaktsiiniannuse on saanud pea 90 protsenti elanikest.