Praegu on teada, et enamiku migrantidest toimetab Lähis-Idast kohale Valgevene lennufirma Belavia, mis on juba ELis lennukeelu saanud. Peale Turkish Airlinesi on vaatluse all ka Araabia Ühendemiraatide odavlennufirma FlyDubai ning Süüria lennuliin Cham Wings, mida kahtlustatakse migrantide lennutamises Valgevenesse