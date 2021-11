Karina Orlova: Tahaks öelda Aleksei Navalnõile, et mul on väga kahju

Ehho Moskvõ küsitlus seoses Navalnõiga pole pelgalt võigas ja alatu, vaid on ka häbematu desinformatsioon.

Sest Navalnõil pole valikut istuda vanglas privilegeeritud tingimustes – ehkki mõnele teisele vangile Venemaal võidakse neid pakkuda. Räägitakse, et Magomedovitel on eeluurimisvanglas kõik lausa luks ja tahaks teada, millised on Mihhail Jefremovi lood vanglas ning kas ta üldse veel seal asub?

Karina Orlova postitus tema Facebooki lehel. FOTO: Kuvatõmmis/Facebook

Selle kohta, kuidas Navalnõiga vanglas käitutakse, oli kõik selge selle põhjal, et enne kui ta vangistati, taheti teda barbaarselt tappa. Sedamööda, kuidas tema juurde vanglasse saabus KGB-lik saast Butina ja mõnitas teda, võib öelda, et isegi sellisel neetud täil oli luba Navalnõi üle irvitada.

Või pidasid küsitluse autorid tõesti silmas küsimust: «Kas Navalnõid peaks vanglas mõnitama, nagu kõiki kinnipeetuid üle maa mõnitatakse, või ei peaks?» Ja ma isegi ei tea, kumb variant on hullem.

Ent eriti vähetaiplike jaoks tegi telekanal Dožd reportaaži. Aga üle maailma kajanud skandaalist seoses põrandaharjaga ma üldse vaikin.

Seega andes küsimusele «millistes oludes peaks Navalnõid kinni pidama?» kaks vastusevarianti – tavalistes või privilegeeritud –, küsimuse esitajad otseselt desinformeerivad kuulajaid - luues mulje nagu oleks Vene vanglates üldiselt või Navalnõi puhul erandkorras tavalised ning privilegeeritud tingimused. Kui muidugi «tavaliste» all ei peeta silmas põrandaharju ja onaniste naabernaridel.

Aleksei Navalnõi teemalise graffiti ülevärvimine Peterburis. FOTO: ANTON VAGANOV

Ja nagu ma paar aastat tagasi automaatselt vabandasin (õeldes «I’m sorry», mis tähendab nii «mul on kahju» kui ka «ma vabandan») «imelise maa», Venemaa, eest, mille kodanik ma olen, USA sõjaväeatašee ees, kui ta rääkis, kuidas venelased ta ühes teiste diplomaatidega ilma selgituseta välja saatsid, sest mul hakkas sajas kord Venemaa pärast häbi, samuti tahaks praegu öelda Aleksei Navalnõile ja tema lähedastele, et mul on väga kahju, et selline küsitlus üldse ilmavalgust nägi, ja ma vabandan.

USA sõjaväeatašee ütles, et olen esimene vene inimene, kes ütles talle, et ta on sorry.