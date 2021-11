Baltimaade ja Poola väliskomisjonide juhid mõistsid hukka Valgevene piirisurve mahitamise

«Meie, Eesti vabariigi riigikogu, Leedu vabariigi seimi, Läti vabariigi seimi ja Poola vabariigi seimi väliskomisjonide esimehed, avaldame ühehäälselt hukkamõistu ja seisame vastu sellele, et Aljaksandr Lukašenka režiim on vallandanud ja eskaleerib kriisi Poola, Leedu ja Läti piiril Valgevenega, mis on ühtlasi Euroopa Liidu ja NATO välispiiriks. See on pretsedenditu nähtus, mille Valgevene ametivõimud on ülaltpoolt korraldanud, et destabiliseerida olukorda meie riikides ja Euroopa Liidus tervikuna,» mägitakse pöördumises.