Prantsusmaa: kalandustülile Suurbritanniaga on vaja kiiret lahendust

Prantsuse Euroopa asjade minister Clément Beaune vestles teisipäeval telefonitsi Briti Brexiti ministri David Frostiga, et proovida nädalaid kestnud ummikseisule lahendust leida.

«Prantsusmaa on dialoogile endiselt avatud, kuid meie kaluritel on vaja kiiret lahendust, mis lähtub meievaheliste lepete jõustamisest,» kirjutas Beaune vestluse järel Twitteris.

Möödunud neljapäeval kohtusid ministrid silmast-silma Pariisis, kuid üksmeelt ei saavutatud. Vaidlus on raskendanud juba niigi keerulisi Brexiti-järgseid suhteid Pariisi ja Londoni vahel.

Beaune'i säutsust võib järeldada, et läbimurret ei saavutatud ka seekordses telefonivestluses, ehkki dialoog ilmselt jätkub.

Prantsusmaa on ähvardanud, et keelab Briti kalalaevadel oma saagi toomise Prantsuse sadamatesse ja suurendab kontrolli kogu ÜK-st tuleva kauba üle.

President Emmanuel Macron lükkas meetmete rakendamise läbirääkimiste pidamiseks edasi, kuid Prantsuse ametnikud on kinnitanud, et juhul kui dialoog läbi kukub, on kõik variandid võimalikud.