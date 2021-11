Kreekas tõusis koroonanakkuste arv pandeemia kõrgeimale tasemele

Terviseamet teatas teisipäeval, et viimase ööpäevaga tuvastati rekordilised 8613 uut nakkusjuhtu ja suri 46 COVID-19 haiget. Päev varem suri 65 koroonapatsienti.

Kreeka põhjaosas, kus vaktsineerimise tase on madalam kui teistes piirkondades, on nakatumiste hulk viimastel päevadel järsult tõusnud.

Kaitsemaskid on endiselt kohustuslikud siseruumides ja suurematel vabas õhus kogunemistel.

Kreeka terviseministeeriumi kõrge ametnik Marios Themistokleous hoiatas esmaspäeval, et nakatumiste arv on tõusuteel, kuigi täielikult on vaktsineeritud 61,2 protsenti elanikest.