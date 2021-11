Trumpil ei õnnestunud blokeerida 6. jaanuariga seotud dokumente

Kohtunik Tanya Chutkan leidis, et avalikkuse huvides on lubada seadusandlikul ja täitevvõimul uurida sündmusi, mis viisid ja leidsid aset 6. jaanuaril ning kaaluda seadusandlust, mis takistaksid selliste sündmuste kordumist.

Trump püüdis blokeerida sadu lehekülgi Valge Maja dokumente. Nende seas on tema tähtsate abide ja pressisekretäri kirju ja protokolle.

Trump püüdis blokeerida rohkem kui 770 lehekülge dokumente, nende seas on tema endise personaliülema Mark Meadowsi, endise kõrge abi Stephen Milleri ja endise asenõuniku Patrick Philbini protokolle ja kirju.

Lisaks ei soovinud Trump, et kongress näeks memosid tema endisele pressisekretärile Kayleigh McEnanyle, käsitsi kirjutatud teksti 6. jaanuari sündmuste kohta ning kõne mustandit «Save America» meeleavalduseks, mis viis rünnakuni.

Rahvusarhiiv on alates augusti lõpust saatnud Trumpi ja praeguse presidendi Joe Bideniga seotud dokumente kongressi uurijatele, kellel on nendega tutvumiseks aega 30 päeva.

Ülemkohus on otsustanud, et presidendid võivad hoida teatud dokumente ja jutuajamisi salastatuna, et arendada oma abidega avameelsemaid arutelusid.