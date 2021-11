Ajal, mil koroonaolukord on Prantsusmaal halvenemas, teatas president Emmanuel Macron, et üle 65-aastastele hakkab tõhustusdoos olema kohustuslik osa vaktsineerimistõendist, tähendades, et ilma selleta tõend ei kehti.

Telepöördumises hoiatas Macron, et koroonaviiruse viies laine on Prantsusmaal alanud ning et 15. detsembrist ei kehti enam üle 65-aastaste vaktsineerimistõend, kui tõhustusdoos on tegemata.