ÜRO: Etioopias peeti kinni 72 toiduabiveoki juhti

«Me kinnitame, et Semeras peeti kinni 72 WFP palgatud autojuhti. Oleme võtnud ühendust Etioopia valitsusega, et nende kinnipidamise põhjus teada saada,» ütles ÜRO pressiesindaja.

«Peame valitsusega läbirääkimisi, et tagada nende ohutus ning nende juriidiliste ja inimõiguste täielik kaitstus.»

Teisipäeval teatas ÜRO, et organisatsiooni 22 Etioopia töötajat peeti pealinnas Addis Abebas kinni. Advokaatide ja inimõiguslaste sõnul oli haarang suunatud tigrinja päritolu inimeste vastu.

Kuus töötajat on nüüdseks vabastatud, 16 oli teisipäeva õhtul veel vahi all, ütles ÜRO pressiesindaja Stéphane Dujarric New Yorgis ajakirjanikele.