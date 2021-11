Ukraina liikumine idast läände on olnud Euroopa suurim geopoliitiline nihe ja Euroopa Liit aitab sellele kaasa nii mõistliku nõu kui ka ressurssidega, leiab Euroopa Liidu suursaadik Matti Maasikas lisades, et viimase seitsme aasta jooksul on EL panustanud sinna 17 miljardit eurot laene ja abi, mida on rohkem kui ühelegi teisele partnerile.