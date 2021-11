Madison: Valgevene kaudu üritavad edasi liikuda majandusmigrandid

Madisoni sõnul ei saa teised riigid vastutust võtta, kui iraaklased majandusmigrantidena lendavad Valgevenesse ja jäävad vastu talve Valgevene metsadesse kinni. «Praegu see, mis toimub Valgevene ja Poola piiril, ei ole põgenike kriis, kui ostate lennupileti Valgevenesse. Kui eesmärk on minna vaid Saksamaale, siis nad ei ole põgenikud,» rõhutas Madison.

„Ma tean, et Poola metsades ei ole talvel väga tore, olen pärit Eestist ning tean, mida see tähendab, aga Eesti, Saksa või Poola kodanikel ei ole mingit vastutust selle eest, mis praegu toimub,» ütles Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna saadik Madison.

«Ma mõistan idealismi, mis oli 30-ndatel, kui lääne-eurooplased olid väga idealistlikud Nõukogude Liidu osas. Kõik olid võrdsed: väga tore - nad olid naiivsed. Ja seda ma näen täna ka siin - naiivsust. Naiivseid inimesi, kes räägivad sõprusest, vabadusest ja seisavad siin käsi - käes, aga tegelikkuses on meil vaja piire, et kaitsta oma suveräänsust ja oma kodanike õigusi ja turvalisust, mis on kõige olulisem. Seetõttu me peame olema Poolaga solidaarsed, nad teevad head tööd. Elagu Poola!» lõpetas Madison.