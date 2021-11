Macron ja Harris kuulutasid Pariisi kohtumisel uut ajastut

«Me jagame seisukohta, et oleme uue ajastu alguses. Meie koostöö on selle ajastu jaoks absoluutselt kriitilise tähtsusega,» lausus Macron Harrisele, kes vastas, et Prantsusmaa ja USA on suhteid on ühiste väärtuste ja ühiste prioriteetide tõttu saatnud alati suur edu.