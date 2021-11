SpaceX lähetas Rahvusvahelisse Kosmosejaama neli astronauti

Algselt oktoobri lõppu kavandatud lendu on erinevatel põhjustel paar korda edasi lükatud.

Crew-3, kuhu kuuluvad Euroopa Kosmoseagentuuri astronaut Matthias Maurer ning NASA astronaudid Tom Marshburn, Raja Chari ja Kayla Barron, jääb jaama kuueks kuuks ning viib läbi mitmesuguseid uuringuid. Kavas on ka väljuda avakosmosesse.

Kanderakett Falcon 9 saatis korduvkasutatava kosmoselaeva Endurance teele kell 9.03 õhtul kohaliku aja järgi ning see peaks ISS-iga põkkuma neljapäeval õhtul (Eesti aja järgi reedel kell 02.10).

Üheksa ja pool minutit pärast starti maandus Falcon 9 esimene aste Atlandi ookeanis asuvale ujuvplatvormile Shortfall of Gravitas.

Meeskonna komandör, USA õhujõudude kolonel Chari on kosmoses esimest korda, nagu ka Barron ja Maurer. Meditsiinidoktor Marshburnile on see juba kolmas käik.