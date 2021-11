USA hoiatas Venemaad tõsise vea eest Ukrainas

«Meil on mure, et Venemaa võib teha tõsise vea, üritades uuesti korrata seda, mida võttis ette 2014. aastal, kui koondas piiri äärde väed, sisenes Ukraina suveräänsele territooriumile ja väitis eksitavalt, et see oli provotseeritud,» ütles ta.

Venemaa koondas ka märtsis Ukraina piiridele 100 000 sõdurit. Need taandusid, kuid nii Ukraina kui ka USA tõdesid toona, et väed viidi minema piiratud ulatuses.

«Parim viis agressiivse Venemaa heidutamiseks on teha Kremlile selgeks, et Ukraina on tugev, aga ka seda, et tal on tugevad liitlased, kes ei jäta teda Moskva üha suureneva agressiivsuse ees omapead,» ütles Kuleba.