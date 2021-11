Ukraina kahekordistab Valgevene piiri valvavate inimeste hulka

«Mis puutub piirivalvureid, siis saan öelda, et nende arv meie riigipiiril kahekordistub. Üsna suured reservid kutsutakse appi ka rahvuskaardist ja politseist,» ütles Monastõrski Kiievis briifingul. «Piiril patrullivad mobiilsed meeskonnad, et avastada ebaseaduslikke piiriületusi.»

Siseministri asetäitja Jevhen Jenin ütles kolmapäeval telekanalile Ukraina 24, et ministeeriumi kõik viis osakonda osalevad piirijulgeoleku tagamisel, et hoida ära võimalikku migrandikriisi.

«Meie piirijulgeolekut tagavad umbes 8500 inimest, need on peamiselt piirivalveteenistusest, rahvuskaardist ja politseist,» ütles Jenin.

«Politsei on Valgevenega külgnevas neljas piirkonnas juba kõrgemas häireolukorras ning hoiab aktiivselt ühendust kohalike elanikega, hoiatades neid ebaseaduslike migrantide teatud gruppide võimaliku sisseimbumise eest ning paludes neil teavitada võime võimalikest tundmatutest isikutest piirialadel,» lisas ta.

Jenin ütles kolmapäeval Interfaxile, et Ukraina luureandmetel on Valgevene suurendamas migrantide arvu oma territooriumil. See võib hõlmata tuhandeid inimesi.