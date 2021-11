Hiina kompartei juhid võtsid vastu ajaloolise Xi Jingpingi resolutsiooni

Resolutsioon, mille eesmärgiks on säilitada Xi koht Hiina ajalooannaalides, kutsus üles «korrigeerima nägemust partei ajaloost,» teatas riiklik uudisteagentuur Xinhua.

Dokumendiga tahetakse kinnistada president Xi koht kompartei olulisemate figuuride reas ning arvatavalt valmistatakse sellega ette tema ametiaja pikendamist järgmisel aastal.

Partei keskkomitee 200 liikme kogunemisel arutati resolutsiooni, milles kirjas partei «suurimad saavutused ja ajalooline kogemus».

See on kolmas taoline avaldus partei saja-aastases ajaloos. Esimese tegi Mao Zedong, kes partei 1949. aastal võimule tõi, ning teise Deng Xiaoping, kes käivitas reformid, mis muutsid Hiina maailma majandushiiuks.

Resolutsiooni vastuvõtmine on kinnituseks, et Xi on saavutanud piisava autoriteedi, et ignoreerida kahekümne aasta pikkust partei kommet, mille kohaselt peaks ta järgmisel aastal, mil lõpeb tema teine viieaastane ametiaeg erakonna peasekretärina, tagasi astuma.

Partei eemaldas ametiaegade tingimuse 2018 aastal, mis viitab Xi kavatsusele võimul jätkata.

Ajaloolises avalduses rõhutatakse partei rolli Hiina majanduse eduloos ning ilmselt ignoreeritakse esimestel võimuloleku aastakümnetel toime pandud poliitilist vägivalda ning kaebusi inimõiguste rikkumise kohta.

Kui presidendi ametiaja piirangud 2018. aastal kaotati, ütlesid ametnikud ajakirjanikele, et Xi võib vajada veel aega, et veenduda, et majanduslikud ja muud reformid ellu viiakse.

Selgeid rivaale Hiina presidendil praegu pole, kuid katse võimule jääda võib võõrandada partei nooremaid liikmeid, kes näevad selles oma ametikõrgenduste võimaluste luhtumist.

Politoloogid on ka teiste Aasia, Aafrika ja Ladina-Ameerika riikide näidetel hoiatanud, et pikad perioodid, kus võimul on vaid üks inimene, toovad tavaliselt kaasa kehvemaid otsuseid ja majandusliku olukorra.

Xi on kasutanud oma kontrolli partei hiiglasliku propaganda masinavärgi üle oma imidži parandamiseks.

Riiklik ajakirjandus seostab teda Hiina edulugudega, sealhulgas ka koroonaviiruse vastase võitlusega, Hiina tõusuga tehnoloogia arendajaks ning mulluse eduka Kuule maandumisega, et tuua tagasi sealseid kivimeid.

1981. aasta Dengi resolutsioonis distantseerus partei 1966.-1976. aastatel toimunud vägivaldsest kultuurirevolutsioonist.