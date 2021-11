Blinken sõnas, et USA ülesandeks on veenduda, et Taiwanil oleks võimekus iseennast kaitsta. Nimelt on välisministri sõnul tugeva ja iseseisva kaitsevõimekusega Taiwan kõige efektiivsem heidutus Hiinale, kes võib kaaluda agressiooni oma naabrist saareriigi vastu.