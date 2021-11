Somaali päritolu Soome poliitikule saadeti kirjaga poomissilmus

Said Ahmed ütles neljapäeval, et post tõi sel nädalal talle parlamenti poomissilmusesse seotud köie. Sellega oli kaasas rassistlik sõnum.

«See ebameeldiv tegu on vaid osa sellest rassistlikust vastukajast ja tülitamisest, mis mulle on poliitikas osaks saanud,» ütles Said Ahmed.

Tema sõnul ei olnud see üksikjuhtum. Ähvardusi on saanud mitmed rahvaesindajad.

«Ma mõtlesin, et tähtis on avalikult näidata, kuidas asjad on. Et selliseid asju kohtab 2020. aastate Soomes endiselt. Tahan teha tööd selle nimel, et mitte kellegi lastele ei peaks tulevikus midagi sellist osaks saama,» ütles poliitik.