Ghana parlament arutab LGBT+ õigusi piiravat seadust

«Selle eelnõu eesmärk on kaitsta lapsi LGBTQI+ kogukonna ohtliku tegevuse eest. Meie ees olev eelnõu on õige vahend mõistlike kultuuriväärtuste poliitkehaga lõimimiseks.»

Ehkki inimõiguslased on eelnõu hukka mõistnud, on sellel Ghanas avalikkuse laialdane toetus, samuti pooldavad seda kohalikud kirikud.

«See eelnõu rikub sisuliselt kõiki põhilisi inimõigusi, mis inimestel on. See stigmatiseerib LGBTQ+ kogukonda kui midagi ebainimlikku,» ütles Akoto Ampaw ühendusest Concerned Ghanaian Citizens.

Homoseksuaalsus on keelustatud rohkem kui pooltes Sahara-taguse Aafrika riikides. Osa riikides on see karistatav surmanuhtlusega, ehkki pole teada, et kedagi kaasajal hukatud oleks, teatas Human Rights Watch.