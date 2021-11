Läti keelustas Georgi lintide kasutamise avalikel üritustel

Inimõiguskomisjoni esimees Arturs Kaiminš oli varem öelnud, et võttes arvesse Venemaa ekspansiooni Ukrainas ning Venemaa totalitaarset ideoloogiat endiste Nõukogude liiduvabariikide suhtes, on Lätil piisavalt põhjust näha ohtu oma julgeolekule. «Georgi lindi keelustamine piirab selliseid ideoloogilisi ilminguid. Peame demonstreerima, et oleme vastu nende lintide kasutamisele avalikel üritustel,» ütles Kaiminš.