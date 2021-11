Intervjuu ⟩ Kreeka kaitseministrile meenus neile korraldatud migrandirünnak

Esiteks tuli mulle kohe meelde see, millega meie seisime silmitsi mullu oma riigi kirdeosa maismaapiiril. Kui meie vastu korraldati samasugune hübriidrünnak suure hulga pagulaste ja migrantidega, kes toodi meie piirile, et nad sealt üle tungiksid.

See ei üllatanud meid ja me tulime selle hübriidrünnakuga toime, intensiivistades koostööd oma piirivalve, politsei ja toetavas rollis sõjaväe vahel. Ütlesime välja fakti, et Kreeka piir on ka Euroopa piir ning meie kohus on oma suveräänsete õiguste eest seistes kaitsta oma piiri, mis on ka Euroopa piir.