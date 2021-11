Tartu tudeng võitleb kliimaõigluse eest

Koos selliste aktivistidega nagu Aisha Akbar Pakistanist, mis on juba praegu kliimamuutustest tugevalt mõjutatud riik, esitab ta oma nõudmised otsustajatele. Kaks nädalat kestva konverentsi jooksul lepivad maailma liidrid kokku ja allkirjastavad deklaratsioonid selle kohta, kuidas nad töötavad selle nimel, et hoida globaalne soojenemine alla 1,5 kraadi.

Anton kirjeldab Glasgow’s valitsevat tunnet kui «mitte kuigi positiivset», vähemalt noorte seas. «Sellel COPil on nii palju kaalul. Maailma liidrid, kes on siin, võiksid teha otsuseid, mis viiksid meid palju lähemale eesmärgile hoida globaalset soojenemist alla 1,5 kraadi. Aga ei paista, et nad seda tegema hakkavad,» räägib ta Postimehele.