AK ⟩ Jaapan teelahkmel: uus peaminister ja uue kursi võimalikkus

Jaapani uus peaminister Fumio Kishida Glasgow’s kliimakonverentsil. Endise välisministrina on Kishidal suuremad väljavaated välispoliitiliseks eduks ja saavutusteks kui senistel peaministritel. FOTO: Hannah Mckay/AP/Scnapix

Oktoobri keskel esines Tartu Ülikoolis aulaloenguga siinne Jaapani suursaadik Hajime Kitaoka. Ta sõnastas Jaapani riigi ees seisva dilemma lihtsalt ja löövalt: kui elanikkond kahaneb, siis majandus ei saa kasvada ning kui majanduskasv ei tõuse, siis pole lootustki elanikkonna arvu jätkuva languse peatamiseks. Millised on Jaapani valikud uue peaministri käe all, kas on oodata muutusi riiklikus poliitikas ning kas pikalt arutatud põhiseaduse muutmine saab teoks?