Lääneriigid taunisid ÜRO-s Valgevene tegevust piirikriisis

«Selline taktika on vastuvõetamatu ning vajab tugevat rahvusvahelist reaktsiooni ja koostööd, et Valgevene vastutusele võtta,» märkisid riigid konkreetseid karistusmeetmeid mainimata.

«See piirikriis osutab, kuidas Lukašenko režiimist on saanud oht piirkonna stabiilsusele. Me kutsume Valgevene võime üles need ebainimlikud teod lõpetama ja mitte seadma ohtu inimeste elusid,» lisati dokumendis.

Kui temalt küsiti Vene hävitajate lendude kohta Valgevene kohal, siis vastas ta, et tegemist on reaktsiooniga Poola vägede koondumisele piirile.

«Meil on oma kohustused ka Venemaa ja Valgevene vahelise liidu raames. Nii et kui Valgevene piiril sõjalisi ressursse koguneb, peame reageerima. Need on lihtsalt luurelennud, ei muud,» ütles ta.