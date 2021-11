SpaceX kosmosekapsel põkkus Rahvusvahelise Kosmosejaamaga

Missioon Crew-3 on osa NASA mitmemiljardisest partnerlusest Elon Muski kosmoseettvõttega, mis on taastanud USA võime mehitatud kosmoselendudeks. 2011. aastal lõppenud süstikuprogrammi järel oli Ühendriigid sõltunud selles osas Venemaast.

Meeskonna komandör, USA õhujõudude kolonel Chari on kosmoses esimest korda, nagu ka Barron ja Maurer. Meditsiinidoktor Marshburnile on see juba kolmas käik.