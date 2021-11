Venemaa taotleb ELilt Covidi-tõendite vastastikust tunnistamist

«Euroopa Komisjoni esindajad viisid oktoobris läbi tehnilise nõupidamise Vene võimudega, et selgitada tõendite võrdväärsuse otsuse langetamise protsessi,» öeldi lehele EK pressiteenistusest.

Ametkond täpsustas, et Moskva on juba esitanud dokumendid, mis võimaldavad kontrollida Vene vaktsineerimiskontrollisüsteemi tehnilist ühildatavust EUDCC süsteemiga.

Vaktsiini Sputnik V välja töötanud Gamaleja keskusest teatati samas, et Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) kiidab Vene vaktsiini ilmselt 2021. aasta lõpuks heaks. Seejärel on vaja veel Euroopa Ravimiameti otsust, kirjutab Izvestija.