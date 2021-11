USA ajakirjanikule määrati Myanmaris 11-aastane vanglakaristus

«Frontier Myanmar on sügavalt pettunud tänase otsuse üle mõista tegevtoimetaja Danny Fenster süüdi kolmes asjas ja määrata kokku 11-aastane vanglakaristus,» teatas väljaanne.

Myanmari hunta on süüdistab alates maist vangis olevat ajakirjanikku mässuõhutamises ja terrorismis.

Varem oli Fenster kohtu all süüdistustega sõjaväevastase rahulolematuse õhutamises ja ebaseaduslikus ühenduses osalemises.

«Kõik on Frontieris selle otsuse pärast pettunud ja frustreeritud,» ütles väljaanne. «Tahame lihtsalt, et Danny vabastataks võimalikult kiiresti, et ta saaks koju pere juurde minna.»