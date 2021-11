HRW: Pekingi olümpia sponsorid peavad rääkima inimõigusrikkumistest

Olümpiamängude ettevalmistusi on tumestanud koroonapandeemia ja inimõigusorganisatsioonide üleskutsed mänge osaliselt või täielikult boikoteerida.

New Yorgis baseeruv Human Rights Watch (HRW) ärgitab nüüd sponsoreid nagu Intel, Omega, Panasonic, Samsung, Toyota, Visa, Airbnb, Coca-Cola, Allianz ja Alibaba veel kaugemale minema.

HRW sõnul kirjutasid nad sponsoritele juba varem, kuid said vastuse ainult ühelt.

«2022. aasta Pekingi olümpiamängudeni on jäänud kõigest kolm kuud, aga sponsorfirmad vaikivad küsimuses, kuidas kavatsevad nad kasutada oma mõju Hiina kohutavale inimõigusolukorrale tähelepanu juhtumiseks,» ütles HRW Hiina direktor Sophie Richardson.

Tema sõnul lasevad olümpiamängude sponsorid käest võimaluse näidata, et peavad inimõigusnorme tähtsaks ja riskivad nii võimalusega, et neid seostatakse tsensuurist ja repressioonidest määritud olümpiamängudega.

Peking on võtnud korduvalt sõna spordi «politiseerimise» vastu, Rahvusvaheline Olümpiakomitee on aga öelnud et tema võimuses ei ole «minna riiki ja öelda neile, mida teha tuleb».