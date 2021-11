EL väljendas muret Vene vägede aktiivsuse pärast Ukraina lähistel

Ta ütles, et blokk jälgib olukorda koos oma partnerite USA ja Suurbritanniaga ning ollakse valmis «kaaluma edasisi samme, kui see vajalikuks osutub».

«Meil on mure, et Venemaa võib teha tõsise vea, üritades korrata seda, mida võttis ette 2014. aastal, kui koondas piiri äärde väed, sisenes Ukraina suveräänsele territooriumile ja väitis eksitavalt, et see oli provotseeritud,» lausus ta.