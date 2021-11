Kaitseminister: Valgevene vastab mis tahes rünnakule karmikäeliselt

«Me tahaksime hoiatada neid tuisupäid oma võimete ülehindamise eest,» lausus ta, rõhutades, et Valgevene liitlane Venemaa on valmis riigi julgeolekut tagama.

Valgevene-Poola piiril on juba mitu päeva külma käes lõksus sajad migrandid, enamus neist Iraagi Kurdistanist. Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) teatas reedel, et on nende tervise pärast väga mures.