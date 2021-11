Ukraina väe ülemjuhataja: Donbassis on üle 2000 Vene sõjaväelase

«Vene kaadrikindralid ja -ohvitserid on tähtsaimatel juhtkohtadel,» kirjutas ta reedel Facebookis.

Zalužnõi nimetas Donbassi julgeolekuolukorda keeruliseks, kuid täielikult ühendjõudude kontrolli all olevaks. «Vaenlane tugevdas eesliiniüksusi tankirühmadega ning kasutab usinasti droone ja snaipreid,» kirjutas ta.

Ülemjuhataja kirjutas niisamuti, et aasta algusest on Ukraina väe positsioone tulistatud 2287 korda, novembris on sissid rikkunud relvarahu 78 korda.