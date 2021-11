London: üle La Manche’i tulevate migrantide arv on vastuvõetamatu

«Briti avalikkusel on küllalt inimeste suremisest väinal, samal ajal kui jõhkrad kuritegelikud jõugud nende õnnetuse pealt kasu teenivad,» ütles ministeeriumi pressiesindaja, lisades, et rändeseadusele plaanitavad muudatused peaks «katkise süsteemi parandama».

Eelmine ööpäevane migrantide tabamise rekord oli 853 ja ka see püstitati tänavu novembris, märkis ministeerium.

Samal ajal on kadunuks jäänud kolm migranti, kes üritasid ületada väina kanuudes, teatasid reedel Prantsuse ametnikud.

Viimase kolme aastaga on katsed väina ületada sagedasemaks muutunud, hoolimata hoiatustest, et tiheda laevaliikluse ja tugevate hoovustega meretee on ohtlik.