Arengumaad tahavad kliimakatastroofide hüvitamist

Mõttekoja E3G kliimapoliitika nõuniku Jennifer Tollmanni sõnul on kokku­leppe mustandist näha, et Ühendkuningriik otsustas kirjutada teksti suured ambitsioonid ning lasta siis riikidel proovida eesmärke lahjendada, mitte anda juba ette palju variante, mille vahel valida, ­vahendas The Guardian.

Kliimamuutuste rahastamine on konverentsil olnud pingeid põhjustav teema, sest haavatavad arengumaad leiavad, et arenenud maadel on moraalne kohustus hüvitada globaalsest soojenemist põhjustatud kannatusi ­riikidele, mis ei ole soojenemisse ise palju panustanud. Rikkad riigid aga ei taha, et neid pandaks kompensatsioonidega juriidiliselt vastutama.