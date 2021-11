Ukraina kehtestas Valgevene piiril eriolukorra

Peale 3000 piirivalvuri on saadetud 1100 piirikilomeetrit kaitsma 3500 rahvuskaardi võitlejat ja 2000 politseinikku.

«Praegu pole veel andmeid, et migrandid oleks meie poole teele saadetud,» ütles eile Postimehele Ukraina presidendi kantselei mõjukas ametnik Mihailo Podoljak. «Aga me oleme selleks valmis. Piiril on kehtestatud eriolukord.»