Johnson ärgitas rikkaid riike COP26-l rohkem raha välja käima

«See on see, mis tulevatel tundidel juhtuma peab,» ütles ta oma üleskutse kohta. «Me ei lahenda COP-il kõike, aga me saame teha algust.»

Vaesemad riigid on lubanud teha oma heitkoguste vähendamiseks rohkem, kui neile pakutakse rahalist toetust fossiilkütustest loobumiseks ja kliimamuutuste ägenevate mõjudega kohanemiseks.

Ligi 200 riigi delegaadid püüdsid hoida elus sees Pariisi 2015. aasta kliimaeesmärgil hoida temperatuuritõus 1,5 kraadi raames Celsiuse järgi.

COP26 kokkuleppe uus sõnastus kutsus riike üles kiirendama söeenergiast loobumist ja kaotama fossilkütuste subsideerimist.

Ehkki seda peetakse teksti algversioonist nõrgemaks, on leitud, et fossiilkütuste rõhutamine on väga oluline.

USA kliimasaadik John Kerry ütles Glasgow's, et fossiilkütuste subsideerimine, sealhulgas USA oma, on hullumeelsus.

Samuti kutsutakse eelnõus arenenud riike üles vähemalt kahekordistama 2025. aastaks oma vahendeid selleks, et aidata riskiriikidel kliimamõjudele vastu seista.

Endiselt on aga täitmata jõukamate riikide kümne aasta tagune lubadus eraldada vaesematele igal aasta 100 miljardit USA dollarit, et nad saaksid valmistuda halvima vastu.

Keenia keskkonnaminister Keriako Tobiko ütles delegaatidele, et selline suutmatus oma lubadust pidada on kõvasti räsinud usaldust.

Praegused riikide kärpeplaanid tooksid ÜRO hinnangul ikkagi kaasa 2,7 kraadise õhutemperatuuri soojenemise, mida on oluliselt enam, kui Pariisis eesmärgiks seati.

Euroopa Komisjoni asepresident Frans Timmermans hoidis delegaatidele peetud kõne ajal käes mobiiltelefoni oma aastase lapselapse pildiga.