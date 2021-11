Kuubas vahistati keelatud protesti eel opositsiooniaktivist

39-aastane psühholoogiharidusega Farinas on sõltumatu ajakirjanik ja inimõigusaktivist, kes pälvis 2010. aastal Euroopa Parlamendi Sahharovi preemia.

Viimase paarikümne aasta jooksul on Farinas korraldanud Kuuba valitsuse vastu 23 näljastreiki.

Opositsioon on plaaninud esmaspäevaks meeleavalduse, et nõuda poliitvangide vabastamist. Võimud on protesti ära keelanud.