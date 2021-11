Putin: Venemaal ei ole mingit pistmist kriisiga Valgevene piiril

«Venemaal ei ole selle kriisiga mingit pistmist, me ei ole osa neist protsessidest,» lausus Putin.

Vene president märkis, et Valgevene liider Aleksandr Lukašenko võib anda korralduse sulgeda gaasitarned Euroopale, kuid avaldas lootust, et seda ei juhtu, kuna see kahjustaks Venemaa suhteid nii Euroopa Liidu kui ka Valgevenega.

Vene president avaldas teleusutluses ka lootust, et otsekontaktid Valgevene ja Euroopa Liidu võimude vahel leiavad aset nii kiiresti kui võimalik.

«Nagu olen vestlustest Lukašenko ja Merkeliga aru saanud, on nad valmis teineteisega rääkima,» ütles Putin uudisteportaali Vesti.ru teatel.

Samuti rääkis Putin, et Poola piirivalvurite käitumine migrantide suhtes olla vastuolus humanismiideega, mida Venemaa läänenaabrid oma poliitikas kinnitavad.

«Poola piirivalvurid ja sõjaväelased peksavad potentsiaalseid migrante, tulistavad lahingurelvadest üle nende peade ning käivitavad öösiti sireenid ja tuled paikades, kus migrandid peatuvad, kus on lapsi ja raseduse lõpukuudel naisi. See ei sobi kokku humanismiideedega, mis on väidetavalt meie läänenaabrite poliitika alus,» ütles ta.

Lääneriigid süüdistavad Aleksandr Lukašenko režiimi migrantide meelitamises Valgevenesse ja nende saatmises EL-i piirile. Arvatavalt makstakse seeläbi kätte sanktsioonide eest, mis kehtestati opositsiooni mahasurumise eest Valgevene mulluste presidendivalimiste järel.

Valgevene-Poola piiril on juba mitu päeva külma käes lõksus arvatavalt tuhanded migrandid, paljud neist Iraagi Kurdistanist. Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) teatas eile, et on nende tervise pärast väga mures.

Migrandid on üritanud Valgevenest Poola jõuda juba mitu kuud, kuid kriis eskaleerus sel nädalal, kui üle piiri üritas tungida mitusada inimest, kelle Poola piirivalve tagasi lõi.

Poola valitsus on hoiatanud, et olukord piiril võib eskaleeruda relvastatud konfliktiks.