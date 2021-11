Erdoğani nõunik: Türgi süüdistamine Valgevene rändekriisis on vale

Türgi on üks migrantide peamisi teid Euroopa Liitu jõudmiseks ja seal on kuni viis miljonit põgenikku ja migranti, enamus neist Süüriast.

Türgit läbivate migrantide arv on viimasel ajal taas kasvanud pärast seda, kui see oli koroonapandeemia esimesel aastal vähenenud.

Kalın möönis, et viimastel kuudel on ränne elavnenud. «Tahame teha nii, et need, kes reisivad, reisiksid kaheotsa piletitega. Et nad tuleksid tagasi. Aga kui mõni inimene jällegi Valgevenes ära eksib, siis pole see meie vastutus,» rääkis ta.