Duterte tütar Sara kandideerib Filipiinide asepresidendiks

Populaarse Sara Duterte otsus asepresidendiks kandideerida on üllatav ja see tõstab riigi endise diktaatori poja ja nimekaimu Ferdinand Marcos juuniori šansse presidendivalimistel.

Lahkuv president Rodrigo Duterte ei saa põhiseaduse järgi taotleda teist ametiaega presidendina, kuid ta on samuti heietanud plaane kandideerida asepresidendiks. See tekitab kaootilisi stseene valimiskomisjonis, mis peab käsitlema viimase hetke muudatusi enne, kui kandidaatide esitamise tähtaeg 15 novembril lõpeb.

Kuid ta lisas: «Tahaks uskuda, et praegu on see kavatsus. Me ei tea, kas sama kavatsus on ka homme või esmaspäeval».