India pealinnas suletakse õhusaaste tõttu nädalaks koolid

«Alates esmaspäevast on koolid suletud, et lapsed ei peaks hingama saastunud õhku,» ütles Arvind Kejriwal ajakirjanikele, kui valitsusandmed olid näidanud, et hiigellinna saastetase oli laupäeval õhukvaliteedi indeksi järgi 500-pallisel skaalal 437.

Valitsusasutustel on palutud üle minna kodukontoritele ning ka eraärisid on kutsutud üles seda tegema niivõrd, kui see on võimalik.